Спасенный на Таймыре теленок овцебыка осваивается в красноярском зоопарке

Фото: "Роев Ручей"

Теленка овцебыка поместили в карантинный вольер в красноярском зоопарке «Роев Ручей». Накануне Алану – так назвали животное, – перевезли в Красноярск с Таймыра, где ее нашли рядом с мертвой матерью. Малышку нашли вахтовики и решили не бросать на произвол судьбы.

– Сейчас ветеринарным врачам парка предстоит решить очень непростую задачу - компенсировать девочке полностью отсутствующий материнский иммунитет. Вторая непростая задача – дать девочке друга. Овцебыки - социальные животные и не переносят одиночества, – рассказал глава зоопарка Андрей Горбань.

В вольер Алане поместили не только сено, но и игрушки. По словам сотрудников, маленький овцебык очень игрив. Однако покажут публике Алану не раньше чем через месяц.