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НовостиОбщество19 мая 2023 14:04

Найденного на Таймыре теленка овцебыка доставили в зоопарк Красноярска

Малыша спасли от верной смерти
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "Роев Ручей"

Фото: "Роев Ручей"

В Красноярск доставили теленка овцебыка, которого нашли на Таймыре. Больше недели назад рабочие из компании «Алмазы Анабара» встретили крошечного овцебыка, который никак не хотел отходить от погибшей матери. Животное, судя по всему, погибло при родах, и теленку грозила смерть.

Овцебыка забрали с собой на участок и назвали Аланочкой. Вахтовики обратились за помощью в зоопарк «Роев Ручей» и Минэкологии края, чтобы пристроить животное в более подходящие условия. 16 мая теленка отправили в Хатангу к ветеринару, а уже оттуда маленького овцебыка переправили в Красноярск.

«Еду с зоопарка, состояние теленка хорошее, конечно устала от перелета, но уже играет и осваивает свой вольер», – рассказал пресс-секретарь «Роева Ручья» Олег Чипура.