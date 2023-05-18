Красноярская прокуратура проверит «УСК Сибиряк» после падения рабочего с высоты

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края организовала проверку ЧП, произошедшего на одной из строек «УСК Сибиряк». Монтажник компании, работавший в строящемся доме на Бограда, 109 упал с высоты 3,5 метров. Он выполнял работы по перекрытию кровли, не привязавшись страховкой.

Монтажник выполнял работы на высоте 7 этажа, но по счастливой случайности упал в пролет помещений, так что падение было несмертельным. Теперь прокуратура проверяет меры охраны труда, которые соблюдает или не соблюдает компания.

– Работодателем создана комиссия по расследованию несчастного случая на производстве. Предварительная причина несчастного случая – несоблюдение требований охраны труда работником и работодателем, – отметили в ведомстве.

Напомним, что «Сибиряк» на этой неделе преследуют и более существенные проблемы. Глава компании Владимир Егоров и главный бухгалтер Александра Савельева, которая по совместительству является дочерью Егорова, стали фигурантами дела о крупном мошенничестве. Егорова отправили под стражу на два месяца.