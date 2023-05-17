Красноярский суд отправил под домашний арест дочь Владимира Егорова

Фото и видео: прокуратура Красноярского края

Центральный районный суд Красноярска назначил домашний арест дочери гендиректора «УСК Сибиряк» Владимира Егорова. Александра Савельева работает главным бухгалтером «Сибиряка» – ее обвиняют в соучастии мошенничеству при строительстве школы в Иланском. Савельева пробудет под домашним арестом до 15 июля.

Ранее суд арестовал на два месяца самого Владимира Егорова. Его задержали 16 мая в аэропорту Красноярска, когда он прилетел из Москвы. По предварительной информации, бизнесмена подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере.

- После завершения строительства по указанию Егорова организация привлекла оценщика, который составил отчет, содержащий недостоверные данные о завышенной стоимости объекта на 391 миллиона рублей. На основании отчета и иных поддельных документов администрация района перечислила фирме 1 миллиард рублей, выделенный из краевого бюджета. Таким образом ущерб бюджету составил 391 миллионов рублей, – заявили в прокуратуре.

Еще одним фигурантом стал сам предприниматель-оценщик, которого также подозревают в участии в мошеннической схеме. Он был арестован на два месяца, как и Егоров.

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