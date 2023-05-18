Скончалась главврач Назаровской районной больницы Татьяна Борисова

Борисова Татьяна Валентиновна. Фото: vk.com/nazarovskyrayon

Скоропостижно скончалась главврач Назаровской районной больницы №2 Татьяна Борисова. Об этом сообщили в районной администрации.

Татьяна Валентиновна долгое время руководила Назаровской станцией скорой помощи, семь лет была замглавы администрации по социальным вопросам.

Как рассказывают коллеги Татьяны Борисовой, она была энергичным человеком и лидером в коллективе, могла решить любую сложную задачу. За годы работы Татьяна Валентиновна заслужила уважение коллег из медицинского сообщества.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким Татьяны Борисовой.