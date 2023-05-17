Уголовное дело на сына гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова передают в суд Фото: Мария ЛЕНЦ

Уголовное дело на исполнительного директора строительной компании «Сибиряк» передают в суд на рассмотрение. Обвинительное заключение утвердил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Речь идет о старшем сыне гендиректора компании Владимира Егорова, которого накануне задержали по подозрению в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере.

Добавим, что речь идет о поставке медицинских изделий для строящегося корпуса КГБУЗ «Краевая клиническая больница». По версии следствия обвиняемый Константин Егоров в период с 2018 по 2019 го представлял генподрядчика по строительству и реконструкции Красноярской краевой клинической больницы. Вступил в сговор со своим знакомым, который руководил фирмой-поставщиком медицинского оборудования. При этом вместо дорогостоящего оборудования в больнице была смонтирована дешевая подделка. Таким образом из бюджета на счета поставщика было перечислено необоснованно более 13 миллионов рублей. Изначально звучала цифра 112 миллионов рублей, но теперь даны уточненные данные.

Как уточнили в краевой прокуратуре, уголовное дело было заведено по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемых стоимостью свыше 85 миллиона рублей наложен арест.