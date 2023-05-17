В Красноярске на бывшего главу ФСС завели еще два уголовных дела

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На бывшего главу фонда ФСС в Красноярске завели еще два уголовных дела о получении взяток. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Следователи нашли доказательства того, что c 14 декабря 2021 по 21 января 2022 года чиновник получил взятку в размере 200 тысяч рублей за содействие в заключении госконтрактов. И еще одну в размере 308 тысяч рублей за ускорение процедуры проверки документов на оплату услуг по госконтрактам. В отношении директора коммерческой компании, давшего взятку в 308 тысяч рублей, также заведено уголовное дело.

Напомним, с 2020 года по 11 января текущего года бывший руководитель регионального ФСС получил четыре взятки. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 1,1 млн рублей. В следственном комитете говорят, что деньги чиновник получил от директора коммерческой организации в обмен на гарантированное заключение госконтрактов на санаторно-курортное лечение людей, в том числе детей-инвалидов. Контракты действовали с 2020 по 2022 год. В квартире у подозреваемого оперативники нашли и изъяли деньги, полученные в качестве взятки. Чиновник признал свою вину на допросе.