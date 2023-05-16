В Саяногорске альпинист спас кота, который пять дней просидел на дереве

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В Саяногорске альпинист Александр Жигалов спас застрявшего на дереве кота. Несчастное животное просидело пять дней на уровне третьего этажа, без возможности спуститься вниз. Жильцы пытались обращаться к спасателям, но выяснилось, что животных с деревьев они не снимают.

Тогда на помощь коту пришел Александр – двукратный чемпион России по альпинизму и мастер спорта. Он взял альпинистское снаряжение и забрался к коту.

– Сложность была в том, что кот забрался на сосну, ствол ее широкий и гладкий. Пришлось ехать на Мраморку, брать снаряжение. Лезть пришлось минут 30. Отказаться от спасения шансов не было – жена смотрела на меня глазами котика, – рассказал спортсмен.

Кот, к слову, оказался бездомным. Сейчас ему ищут новых хозяев.