Отопительный сезон в Красноярске 15 мая завершать не станут Фото: Мария ЛЕНЦ

Отопительный сезон в Красноярске не станут завершать сегодня, 15 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщает СГК. Дело в том, что некоторые управляющие компании разместили для своих жильцов объявление с предупреждением: с понедельника отопительный сезон закончится, батареи остынут, а в кранах исчезнет горячая вода, поскольку начнутся гидравлические испытания на ТЭЦ-1.

- Распоряжения о завершении отопительного сезона от администрации города еще не было. Об отключениях мы обязательно уведомим жителей и управляющие компании, - прокомментировали в ресурсоснабжающей компании.

Ранее мы сообщали о графике отключения горячей воды на лето в Красноярске. Решение об окончании отопительного сезона принимается администрацией города на основании данных о среднесуточной температуре воздуха и прогнозах синоптиков.