В Красноярске опубликован график отключения горячей воды на лето Фото: Мария ЛЕНЦ

Сибирская генерирующая компания опубликовала график отключения горячей воды на предстоящее лето. И первое из них начнется уже сразу после завершения отопительного сезона. По традиции – с ТЭЦ-1, которая снабжает теплом весь Ленинский и Кировский районы Красноярска, а также поселок Березовку. Полный список участков по каждой котельной – ниже.

В компании сообщили, что специалистам предстоит проверить состояние городских теплосетей на прочность, они выявят места возможных повреждений, а затем там пройдут ремонтные работы. Параллельно на городских ТЭЦ будут проводиться профилактические работы на оборудовании.

На отключение по каждой ТЭЦ отводится по 10 календарных дней. Однако, как показывает практика прошлых лет, горячая вода возвращается в дома многих красноярцев раньше.

Рассказываем, когда и в каких районах не будет горячей воды в 2023 году.

ТЭЦ-1: ориентировочно с 15 по 24 мая

- Ленинский и Кировский районы, поселок Берёзовка, частично микрорайоны Взлетка, Зеленая Роща и Северный в Советском районе, Водники в Свердловском районе.

ТЭЦ-2: с 31 июля по 9 августа

- Большая часть Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов.

ТЭЦ-3: с 26 июня по 5 июля

- Часть Советского и Центрального районов: микрорайоны Северный, Покровский и Ястынский, частично микрорайон Взлетка.

Котельная ТЭЦ-3: с 5 по 11 июня

- Часть микрорайона Зеленая Роща.

Котельная «РТК-Генерация»: с 13 по 21 июня

- Микрорайон Солнечный в Советском районе.

Котельные №4, 5, 14: с 12по 17 августа

- Микрорайоны Ботанический и Северо-Западный в Октябрьском районе.

Котельная №12: с 29 мая по 5 июня

- Микрорайон Мясокомбинат в Октябрьском районе.

Котельная № 7: с 11 по 16 августа:

- Микрорайон Удачный.