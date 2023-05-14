Сроки строительства транспортной развязки на Пашенный в Красноярске перенесли на 2024 год

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Транспортная развязка, которая объединит Николаевский мост и микрорайон Пашенный, появиться в Красноярске не раньше 2024 года. Причина – в судебных тяжбах между владельцами участков и мэрией, сообщил депутат Илья Зайцев.

Решить все споры в администрации планируют к концу этого года. За это время «Россети» должны перенести и опоры ЛЭП.

Владислав Логинов, глава города, дал поручение завершить строительство до 15 июля 2024 года.

Напомним, с рыночной оценкой стоимости своих участков не согласились как жильцы частных домов, так и коммерческие предприятия.

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Начать строительство планировалось еще в 2022 году - уже были найдены деньги на дорогу, которая позволила бы жителям Пашенного напрямую выезжать на Николаевский мост. (подробнее).