Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2023 8:41

Сроки строительства транспортной развязки на Пашенный в Красноярске перенесли на 2024 год

Сроки строительства транспортной развязки на Пашенный в Красноярске перенесли на 2024 год Причина в судебных тяжбах
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

Транспортная развязка, которая объединит Николаевский мост и микрорайон Пашенный, появиться в Красноярске не раньше 2024 года. Причина – в судебных тяжбах между владельцами участков и мэрией, сообщил депутат Илья Зайцев.

Решить все споры в администрации планируют к концу этого года. За это время «Россети» должны перенести и опоры ЛЭП.

Владислав Логинов, глава города, дал поручение завершить строительство до 15 июля 2024 года.

Напомним, с рыночной оценкой стоимости своих участков не согласились как жильцы частных домов, так и коммерческие предприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске проект развязки на Пашенный прошел госэкспертизу

Начать строительство планировалось еще в 2022 году - уже были найдены деньги на дорогу, которая позволила бы жителям Пашенного напрямую выезжать на Николаевский мост. (подробнее).