Увеличились сроки строительства транспортной развязки с 4 моста в Красноярске

Появления транспортной развязки с 4-го моста с нетерпением ждут жители Красноярска. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, когда достроят транспортную развязку с 4 моста, появления которой давно ждут жители Пашенного. О том, как продвигаются работы, рассказала радио «Комсомольская правда» в Красноярске руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.

О строительстве транспортной развязки рассказала радио «Комсомольская правда» в Красноярске руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова. Фото: радио «Комсомольская правда» в Красноярске

- Строительство развязки с 4-го моста продолжается. Но сроки его окончания, к сожалению, смещаются. Ввод в эксплуатацию должен произойти в 2024 году.

Возникли трудности по выкупу земельных участков. Они находятся в собственности. Жильцы частных домов, а также коммерческие структуры не согласились с рыночной оценкой выкупной стоимости их земельных участков. Вопрос с выкупной стоимостью будет решаться в судебном порядке.