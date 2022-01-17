В Красноярске проект развязки на Пашенный прошел госэкспертизу. Фото: администрация города

В Красноярске проект правобережной развязки четвертого моста на микрорайон Пашенный прошел главгосэкспертизу. А это значит, что можно начать строительство в самые ближайшие сроки, как только будут улажены организационные вопросы, в том числе и с выбором подрядчика. Тем более, что с финансированием тоже определились: в 2022-м году будут задействованы средства города и края, а уже доделывать развязку в 2023-м году будут за счет федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Добавим, что проект разработал «Красноярскгражданпроект» еще в 2014 году, но из-за высокой стоимости его пришлось корректировать с 14,9 миллионов до 8,5 миллионов рублей. Необходимость автодороги сложно переоценить – благодаря ей жители новостроек получат возможность прямого выезда на Николаевский мост. Сейчас Пашенный находится слово в тупике и чтобы выехать из него в сторону Дивногорска или в Октябрьский район, приходится делать большой крюк к улице Матросова.