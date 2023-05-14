В Кировском районе Красноярска отремонтируют арку в сквере

Фото: администрация Кировского района

В Кировском районе Красноярска подрядчики приступили к ремонту арки в сквере «Корнетовский». Об этом сообщает местная администрация.

Арка появилась в районе еще в 2007 году и с тех пор практически никак не ремонтировалась. Рабочие вернут ей первоначальное состояние. Более того – у необычных ворот появится подсветка.

Напомним, сейчас в краевой столице идет ремонт Коммунального моста. Дорожники уже приступили к укладке асфальта. Работы ведутся без полного перекрытия движения - это стало возможным из-за конструктивных особенностей моста.