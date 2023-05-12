Ремонт Коммунального моста в Красноярске проведут без перекрытия движения

Фото: Управление дорог Красноярска

Ремонт Коммунального моста в Красноярске получится провести без полного перекрытия движения. Это позволит избежать масштабных пробок, сообщает городское управление дорог, инфраструктуры и благоустройства.

Первоначально дорожники планировали снимать старый асфальт и укладывать новый от одного деформационного шва до другого. Так как швы расположены на несколько сантиметров выше дорожного полотна, пришлось бы перекрыть сразу три полосы.

Однако, когда рабочие сняли асфальт на первом участке, то обнаружили, что перепада высот нет. Значит, машины могут спокойно ездить и закрывать движение на половине моста нет необходимости.

Так что сейчас участок будут фрезеровать и асфальтировать без перекрытия движения. Это позволит ускорить работы и завершить благоустройство в два раза быстрее.