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НовостиОбщество13 мая 2023 10:50

Жительница Норильска отсудила 68 тысяч рублей за то, что стюардесса облила ее кипятком

Договориться по-хорошему не получилось
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жительница Норильска отсудила 68 тысяч рублей за то, что стюардесса облила ее кипятком

Жительница Норильска отсудила 68 тысяч рублей за то, что стюардесса облила ее кипятком

Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Жительница Норильска отсудила у авиакомпании 68 тысяч рублей за то, что сотрудница в полете облила ее кипятком. Северянка возвращалась домой из столичного отпуска. Сидела, видимо, у прохода. Во время раздачи обеда бортпроводница сделала неосторожное движение, стаканчик с кипятком выпал из ее рук на пассажирку. В результат ожог плеча и длительное лечение. Женщина обратилась с жалобой в авиакомпанию, но ей предложили в качестве компенсации пять тысяч рублей и 500 бонусных миль. Тогда пострадавшая направилась в суд и выиграла дело.

Это не единичная подобная история. Ранее «КП» писала о жителе Норильска, который точно также возвращался домой и был облит кипятком. Случилось это осенью 2021 года, но окончательное решение суд принял только в апреле текущего года. Окончательная сумма компенсации – более 68 тысяч рублей. В эту сумму входят утраченный заработок, расходы на лечение, моральный вред, штраф, судебные расходы.