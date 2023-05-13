Жительница Норильска отсудила 68 тысяч рублей за то, что стюардесса облила ее кипятком Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Жительница Норильска отсудила у авиакомпании 68 тысяч рублей за то, что сотрудница в полете облила ее кипятком. Северянка возвращалась домой из столичного отпуска. Сидела, видимо, у прохода. Во время раздачи обеда бортпроводница сделала неосторожное движение, стаканчик с кипятком выпал из ее рук на пассажирку. В результат ожог плеча и длительное лечение. Женщина обратилась с жалобой в авиакомпанию, но ей предложили в качестве компенсации пять тысяч рублей и 500 бонусных миль. Тогда пострадавшая направилась в суд и выиграла дело.

Это не единичная подобная история. Ранее «КП» писала о жителе Норильска, который точно также возвращался домой и был облит кипятком. Случилось это осенью 2021 года, но окончательное решение суд принял только в апреле текущего года. Окончательная сумма компенсации – более 68 тысяч рублей. В эту сумму входят утраченный заработок, расходы на лечение, моральный вред, штраф, судебные расходы.