Жителя Норильска в самолете облили кипятком – отсудил 68 тысяч рублей Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Жителя Норильска облили кипятком в самолете, когда он летел из Москвы в родной город. Случилось это осенью 2021 года, но окончательное решение суда принято только сейчас. Подробности рассказал в своем телеграм-канале руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Все случилось, когда стюардесса наливала кипяток в одноразовые стаканчики. И случайно пролила его на пассажира. Мужчина получил ожог предплечья второй степени. Пришлось уйти на больничный, в результате чего он потерял заработок и плюс потратился на лечение. Добровольно авиакомпания отказалась возместить его требование о компенсации.

Специалисты ведомства подготовили исковое заявление в суд. Решение было принято в пользу пострадавшего пассажира – это более 68 тысяч рублей. В эту сумму входят утраченный заработок, расходы на лечение, моральный вред, штраф, судебные расходы. В конце прошлого года авиакомпания подала апелляцию, однако Красноярский краевой суд оставил решение норильского суда практически без изменений.