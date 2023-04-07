Знакомые подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Железногорске не верят в его вину

Фото: скриншот из видео МВД по краю

Друзья и знакомые студента академии МЧС, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Железногорске Красноярского края, не верят в его вину. Об этом они рассказали «КП-Красноярск».

По словам друзей 20-летнего Евгения А., он всегда был спокойным и уравновешенным:

- Он немного закрытый для незнакомцев, зато добрый, хороший открытый для своих людей человек и честный человек. Он всегда готов прийти на помощь в трудную минуту.

- Он полностью уравновешенный, говорит только по делу. Женя всегда мечтал быть в МЧС. Он знал, что любые проблемы с законом грозят отчислением, как минимум.

Все в один голос твердят – «Женя такого совершить не мог». По мнению знакомых парня, его могли подставить. Подробнее о том, что рассказывали близкие о подозреваемом можно прочитать здесь.

Однако СК по Красноярскому краю сообщают, что студент уже признался в убийстве и изнасиловании. Кроме того, у него дома нашли личные вещи убитой.