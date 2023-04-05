Дело об изнасиловании мальчика в школе Тувы пытались замять взяткой

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Мать мальчика, которого изнасиловали в Туве, рассказала, что родители насильников пытались дать взятку. Напомним, шокирующая история стала известна в конце марта – старшеклассники в одной из сельских школ республики насиловали 10-летнего ребенка. Резонансное дело взял под контроль глава СК Бастрыкин, а ребенка отправили на психологическое лечение в Москву.

Как рассказала мать ребенка в беседе с «АиФ», после того, как старшеклассников посадили под домашний арест, их родители даже не извинились перед семьей пострадавшего, зато предложили деньги за молчание. В полиции якобы также попытались замять дело, взяв некую подписку о «‎неразглашении сведений» и подсовывая на подпись непонятные документы.

По словам женщины, если бы в конце марта она не обратилась в СМИ, и история не получила бы огласку, местные правоохранители так и не дали бы ход делу. Теперь же, под надзором главы российского СК, местным полицейским едва ли удастся спустить расследование на тормозах.