На реабилитацию 10-летнего мальчика из Тувы, над которым надругались старшеклассники, люди за два часа собрали 2 миллиона рублей

Фото: скриншот страницы соцсетей Борбааны Баржай

Жуткая история произошла в Республике Тыва еще в январе 2023 года. Трое подростков от 15 до 17 лет надругались над 10-летним школьником. Помочь ребенку пережить последствия решили жители республики.

На сбор, который объявила певица Борбаана Баржай, откликнулось огромное количество людей. За несколько часов на реабилитацию мальчика перевели почти 2 миллиона рублей. Об этом рассказал на своей странице депутат Шолбан Кара-оол:

- Народ решил оказать малышу помощь и собрал за несколько часов почти 2 миллиона рублей на восстановление и реабилитацию. К народным деньгам семья пусть отнесется бережливо, для своих нужд, а мы обязаны оказать содействие, чтобы мальчик получил должную поддержку.

Как сообщают местные СМИ, ребенка до объявления сбора направили на лечение в специализированное учреждение, он общается с психологами, проходит физиотерапию. Вопрос о здоровье мальчика находится на контроле в региональном Минздраве и правительстве региона. Дальше его ждет госпитализация в Москву, где он пройдет дополнительную реабилитацию в научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков.

29 марта стало известно, что трех школьников, которые надругались над 10-летним мальчиком, посадили под домашний арест. Директор школы был уволен.

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