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НовостиПроисшествия29 марта 2023 15:00

В Туве уволили директора школы, где сверстники изнасиловали мальчика

От их действий пострадал 10-летний ребенок
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве уволили директора школы, где подвергся насилию 10-летний ученик. Уголовное дело было заведено в январе: тогда стало известно, что двое старшеклассников, 15 и 17 лет, надругались над ребенком в одном из учреждений в Тес-Хемском районе.

В правительстве региона в беседе с «РИА Новости» подтвердили, что директор школы, где произошел инцидент, был уволен. Также стало известно, что ребенка направят для психологического лечения в Москву.

Отметим, что подростков, надругавшихся над мальчиком, поместили под домашний арест.