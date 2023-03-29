В Туве уволили директора школы, где сверстники изнасиловали мальчика

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В Туве уволили директора школы, где подвергся насилию 10-летний ученик. Уголовное дело было заведено в январе: тогда стало известно, что двое старшеклассников, 15 и 17 лет, надругались над ребенком в одном из учреждений в Тес-Хемском районе.

В правительстве региона в беседе с «РИА Новости» подтвердили, что директор школы, где произошел инцидент, был уволен. Также стало известно, что ребенка направят для психологического лечения в Москву.

Отметим, что подростков, надругавшихся над мальчиком, поместили под домашний арест.