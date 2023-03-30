Полиция Италии заявила, что побег сына красноярского губернатора Усса был подготовлен заранее

Итальянская полиция считает, что побег из-под домашнего ареста Артема Усса был подготовлен и осуществлен группой людей. Ранее итальянский суд вынес решение об экстрадиции сына губернатора Красноярского края в США, где его обвиняют в обходе санкций. После этого Усс-младший сломал свой электронный браслет с маячком и исчез.

Газета Corriere Della Sera со ссылкой на правоохранителей пишет, что побег Артема Усса якобы организовала группа из 6-7 человек. Они использовали несколько машин, часть из них была задействована, чтобы запутать следы.

Следствие также уверено, что в побеге могли быть замешаны спецслужбы РФ, хотя российские власти уже опровергли свою причастность к этому инциденту. Сейчас итальянская полиция изучает списки русскоязычных жителей Милана, проживающих в районе, где находился под домашним арестом Артем Усс.