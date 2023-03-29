Артем Усс. Фото: соцсети

Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии сын красноярского губернатора Артем Усс может находиться либо в Швейцарии, либо в Словении. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Так, издание Open со ссылкой на свои источники сообщает, что сейчас следователи изучают переписки и звонки Усса-младшего. Согласно полученным данным, в Италии работала целая сеть сообщников, которые и вывезли предпринимателя за пределы Италии.

Якобы за Артемом Уссом приехал один автомобиль, после чего, чтобы запутать следы, он пересел в другой. После этого вторая машина направилась в сторону приграничный стран – Швейцарии или Словении.

По информации СМИ, личность тех, кто помог россиянину скрыться, может быть установлена совсем скоро. Журналисты также сообщают, что к расследованию побега присоединились представители США.

Напомним, что Артема Усса задержали в аэропорту Милана 17 октября 2023 года. Власти США вменяют красноярцу, еще четырем россиянам и двум гражданам Венесуэлы попытку обхода западных санкций, отмывании денег и краже военных технологий. В Италии суд отправил его под домашний арест.

21 марта была одобрена экстрадиция Артема Усса в США, а уже на следующий стало известно, что предприниматель сбежал, спилив электронный браслет. Позднее отец Артема – губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что не знает, где находится его сын и как он смог скрыться.

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