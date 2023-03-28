В Красноярске негде разместить электробусы, которые планируют купить для города

Фото: Сайт мэрии Москвы

В Красноярске негде хранить 11 электробусов, которые планирует закупить мэрия. Ранее стало известно, что в городе был объявлен конкурс на закупку электробусов и трех зарядных станций к ним за 531,6 миллиона рублей. Однако мэр Владислав Логинов признал, что пока чиновники не подготовили места для стоянки этих электробусов.

Об этом стало известно после вопроса депутата горсовета Ивана Азаренко к мэру. Логинов пояснил, что городские и краевые власти пока находятся «в процессе принятия решения» о месте стоянки электробусов.

Азаренко отметил, что хранить их на улице нельзя: тогда у электробусов не будет хватать заряда на маршрут. Депутат предложил вернуть для этих целей в собственность города ныне закрытое троллейбусное депо № 2 на Телевизорном переулке.