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НовостиОбщество28 марта 2023 2:44

В Красноярске закупят 11 электробусов за 531,6 миллиона рублей

Информацию о проведении аукциона уже разместили на портале госзакупок
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске объявлен конкурс на закупку 11 электробусов и трех зарядных станций к ним. Начальная цена контракта составляет 531,6 миллиона рублей, сообщает администрация города.

По условиям аукциона, все автобусы должны быть новыми, без механических повреждений, и вмещать не менее 80 пассажиров. Проезжать на автономном ходу машины должны как минимум 50 километров. Дополнительно указаны и требования к техническому наполнению: в автобусах должны быть установлена система ГЛОНАСС и светодиодное табло для указания маршрута, система климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.

Для Красноярска это новый вид транспорта. Более того, такую технику пока не эксплуатировали в сибирских регионах, так что в краевой столице одними из первых проверят, как приживется экологичный транспорт в суровых климатических условиях.