Красноярский фотограф показал норильский «чаепровод» на руднике

Фото и видео: тг-канал Сергея Токарева

Красноярский фотограф Сергей Токарев показал как выглядит норильский «чаепровод». Блогер сейчас путешествует по Норильску и снимает быт местных жителей и работников: к примеру, недавно по соцсетям разошлась снятая Токаревым «черная пурга», сбивающая с ног вахтовиков.

В новом ролике Токарев снял «чаепровод», проложенный на руднике «Скалистый»: предприятие проложило трубу, по которой работники могут налить себе из под крана сладкий чай. По словам фотографа, ролик с этим ноу-хау мгновенно разлетелся по местным соцсетям.

– Фото/видео, которые успел опубликовать, будучи здесь, активно расходятся по местным пабликам. Более того, на Пикабу пост с видео «Чаепровод» собрал больше 200 000 просмотров и продолжает расти. Видимо, есть смысл показать бэкстейджи со съемок, как устроена работа на рудниках, обогатительных фабриках и пр. Для кого-то - это каждодневная рутина, а для кого-то - открытие, – поделился Токарев.