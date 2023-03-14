Фотограф из Красноярска снял сногсшибательную «черную пургу» в Норильске

Фото и видео: Сергей Токаев

Фотограф из Красноярска Сергей Токарев снял «черную пургу» в Норильске. Этим явлением называют шквальный ветер, который буквально сбивает людей с ног. На кадрах, которые снял Токарев, именно это происходит с одним из вахтовиков, которого буквально снесло порывом ветра.

– Что такое сильный ветер в Норильске? Это когда людей в прямом смысле сбивает с ног, дороги между районами перекрывают, видимость минимальная, на трассу выпускают только организованные группы автобусов или ватховок, которые должны забрать людей. Это мы так весело из Дудинки в Норильск возвращались, – написал фотограф.

Отметим, что по данным синоптиков, в ближайшие сутки в Норильске ожидаются порывы ветра до 33 м/с и метель. Из-за сильного ветра в местном аэропорту опять задерживают вылеты самолетов.