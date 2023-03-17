В Красноярске 18 марта запретят остановку и движение на некоторых участках острова Отдыха

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В Красноярске 18 марта с 8 утра до 17.00 в районе улицы Остров Отдыха, 6 будет запрещен проезд и остановка транспорта. Это связано с проведением фестиваля «Крымская весна», сообщает администрация города.

Еще одно ограничение для водителей появится на участке Ярыгинского проезда от Острова Отдыха, 12 до съезда к рыбному хозяйству.

На всех отрезках разместят временные знаки «Движение запрещено.

Напомним, концерт в честь воссоединения России с Крымом состоится завтра, 18 марта, в Центре экстремального спорта "Спортэкс".