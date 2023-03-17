В Красноярске состоится концерт «Крымская весна» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске состоится концерт «Крымская весна», это ежегодное мероприятие, оно проводится в честь воссоединения Крыма с Россией. Известно, что пройдет фестиваль завтра, в субботу 18 марта, на острове Отдыха, в Центре экстремального спорта «Спортэкс». Продолжительность мероприятия составит два часа. В нем примут участие музыкальные и танцевальные коллективы края, сообщает один из организаторов – агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Также участниками фестиваля станут красноярцы, которые побывали в зоне СВО. Это депутат Заксобрания края Елена Пензина, участник СФО и кавалер ордена Мужества Игорь Балаболенко, главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи, Сергей Скрипкин, представители общественных организаций и молодежные движений.

Для обеспечения безопасности 18 марта на острове Отдыха запретят движение и остановку транспорта.