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НовостиОбщество16 марта 2023 15:05

Министр образования Тувы уволилась спустя полгода работы

Она ушла по состоянию здоровья
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: правительство Тувы

Фото: правительство Тувы

В Туве ушла с поста министр образования региона Ирина Биче-оол. Она проработала в должности около полугода и уволилась по состоянию здоровья.

Ирина Биче-оол, ранее возглавлявшая Республиканский лицей-интернат, пришла на пост в октябре. Она сменила Алексея Храмцова, который намеревался увольняться еще в сентябре, но был вынужден задержаться из-за незаконченных дел, связанных с ремонтом республиканских школ.

С 15 марта временно исполнять должность министра образования будет заместитель министра по финансово-экономическим вопросам Херел Наксыл.