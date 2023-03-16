Министр образования Тувы уволилась спустя полгода работы

Фото: правительство Тувы

В Туве ушла с поста министр образования региона Ирина Биче-оол. Она проработала в должности около полугода и уволилась по состоянию здоровья.

Ирина Биче-оол, ранее возглавлявшая Республиканский лицей-интернат, пришла на пост в октябре. Она сменила Алексея Храмцова, который намеревался увольняться еще в сентябре, но был вынужден задержаться из-за незаконченных дел, связанных с ремонтом республиканских школ.

С 15 марта временно исполнять должность министра образования будет заместитель министра по финансово-экономическим вопросам Херел Наксыл.