В Туве назначили нового министра образования

Фото: правительство Тувы

Глава Тувы Владислав Ховалыг назвал имя нового министра образования. Алексей Храмцов покинул эту должность в начале октября, на посту его сменила Ирина Биче-оол, ранее возглавлявшая Республиканский лицей-интернат.

Биче-оол родилась в селе Самагалтай в 1982 году, закончила Читинский государственный педагогический институт, работала учителем математики в Самагалтае и школе №1 Кызыла. Интернат она возглавила в 2002 году.

Отметим, что Храмцов собирался уйти с поста еще в сентябре. Однако экс-министра задержали незаконченные дела с ремонтом школ, из-за которых ему пришлось задержаться.