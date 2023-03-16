Из-за вспышки африканской чумы проверяются все машины на въезде в Малую Минусу Красноярского края

Фото: NotaBene

В одном из хозяйств в Минусинском районе произошло заражение свиней африканской чумой. После этого все въезжающие в Малую Минусу машины проверяются ветеринарной службой, сообщает NotaBene.

Специалисты осматривают машины на запрещенные товары: мясо, скот, корма. Причем проходит проверку не только грузовой, но и легковой транспорт.

Выезжающие из села автомобили проходят обеззараживание. Для этого она проезжают по пропитанным специальным раствором опилкам.

По одной из версий, источником заражения мог стать корм.

В хозяйстве, где началась вспышка, погибло 15 свиней из 300. Остальных так же придется ликвидировать и сжечь туши.

Сегодня врачи должны пересчитать свиней в других хозяйствах и оценить их состояние.

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