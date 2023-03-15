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НовостиПроисшествия15 марта 2023 14:59

Под Минусинском произошла массовая гибель свиней от африканской чумы

Пока вирус поразил только одно хозяйство
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинском районе сообщили о массовой гибели свиней. Погибших животных обнаружили на одном из личных подсобных хозяйств: сообщается, что причиной их гибели стала африканская чума свиней.

Диагноз подтвердили исследования в КГКУ «Минусинский отдел ветеринарии». Местные власти сообщают, что сейчас проводятся все меры по локализации вируса и сформирован оперативный штаб.

Заметивших у своих животных симптомы чумы просят обращаться по телефону горячей линии Россельхознадзора: (391) 201 93 07.