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НовостиОбщество15 марта 2023 10:50

В шорт-лист ресторанной премии WHERETOEAT попали пять заведений Красноярска

Все имена давно знакомы
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В шорт-лист ресторанной премии WHERETOEAT попали пять заведений Красноярска

В шорт-лист ресторанной премии WHERETOEAT попали пять заведений Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пять красноярских ресторанов вошли в шорт-лист ресторанной премии WHERETOEAT-2023. Заведения претендуют на звание лучших в стране.

Так, в список попали знакомые красноярцам «0,75 Please», «Дзе», «Чешуя», «Tunguska» и «Fresco». Всего в шорт-лист попали 100 заведений. Победителей премии назовут 7 апреля 2023 года.

Напомним, что в 2022 году лауреатом премии WHERETOEAT в номинации «лучший ресторан Сибири» стал «0,75 Please».