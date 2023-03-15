В шорт-лист ресторанной премии WHERETOEAT попали пять заведений Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Пять красноярских ресторанов вошли в шорт-лист ресторанной премии WHERETOEAT-2023. Заведения претендуют на звание лучших в стране.

Так, в список попали знакомые красноярцам «0,75 Please», «Дзе», «Чешуя», «Tunguska» и «Fresco». Всего в шорт-лист попали 100 заведений. Победителей премии назовут 7 апреля 2023 года.

Напомним, что в 2022 году лауреатом премии WHERETOEAT в номинации «лучший ресторан Сибири» стал «0,75 Please».