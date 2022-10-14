Красноярские рестораны вновь заняли весь пьедестал почета премии WHERETOEAT-2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские рестораны, как и год назад, заняли весь пьедестал премии WHERETOEAT-Siberia. Тройка призеров представлена теми же заведениями.

1 место – «0.75 Please» – этот ресторан признается лучшим в Сибири второй год подряд;

2 место – «Чешуя» - в 2021 году заведение заняло третью строчку;

3 место – «Tunguska» - ресторан опустился на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

В топ-10 вошли также «Fresco» (4 место), ресторан «Дзе» (8 место) и «Булгаков» (10 место).

Лучшим шеф-поваром стал Николай Бобров (Tunguska), лучшим сомелье – Михаил Кобзарь (Чешуя), а лучшим официантом признана Дарья Волкова (0,75).

Напомним, что ресторанная премия WHERETOEAT была учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Каждый год эксперты выбирают лучшие бары, рестораны и работников сферы общепита на юге России, в Сибири, Дальнем Востоке, Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в центре страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сразу 3 красноярских ресторана признаны лучшими в Сибири

Красноярские рестораны заняли весь призовой пьедестал на конкурсе ежегодной премии WHERETOEAT SIBERIA 2021. Как сообщает пресс-служба мэрии, лучшими также признаны красноярские сомелье, шеф-повар и официант. (подробнее)