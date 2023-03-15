В Красноярске на причастность к исчезновению 67-летней женщины проверяют двух ее знакомых

Нина Алексеевна Кузьмина. Фото: СК по краю

Красноярские следователи проверят на причастность к исчезновению 67-летней женщины на Мерседесе двух ее знакомых. Об этом сообщает СК по краю.

Напомним, что Нина Алексеевна Кузьмина пропала 3 марта. Примерно в 13:30 она выехала из салона красоты на Телевизорной, 1 на своем бордовом Мерседесе, после чего ее никто не видел. Следователи завели уголовное дело по статье «убийство».

Спустя почти две недели после пропажи красноярки в деле появились двое знакомых женщины – 44-летний мужчина и 63-летняя женщина. Сейчас следователи проверяют их на причастность.