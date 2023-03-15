В Красноярске выявили третий случай заболевания корью Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске выявили уже третий случай заболевания корью. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Заболевшим оказался трудовой мигрант из страны ближнего зарубежья. Сейчас специалисты экстренно вакцинируют всех непривитых контактных лиц, в том числе и соседей.

Дмитрий Горяев отметил, что все первоначальные случаи кори пришли из-за рубежа. Он добавил, что это очень заразное заболевание, в зону риска попадают соседи, попутчики в автобусы.

Напомним, что ранее в Красноярске выявили два случая кори – оба среди детей.