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В Красноярске выявлен второй случай заболевания корью в этом году. Как сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, заболевший ребенок живет в том же подъезде, что и первый заразившийся малыш.

Как оказалось, родителям, когда выявили первый случай, предложили привить ребенка от кори. Но они отказались, тем самым подвергнув ребенка опасности заражения. Никакие доводы медиков и сотрудников Роспотребнадзора не подействовали – родители были твердо уверены, что их корь обойдет стороной.

В данный момент Минздрав совместно с Роспотребнадзором проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий, дабы уберечь других людей от инфекции.