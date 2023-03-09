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НовостиОбщество9 марта 2023 2:28

В Красноярске выявлен второй случай заболевания корью

Заболевший ребенок живет в том же подъезде, что и первый заразившийся
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске выявлен второй случай заболевания корью в этом году. Как сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, заболевший ребенок живет в том же подъезде, что и первый заразившийся малыш.

Как оказалось, родителям, когда выявили первый случай, предложили привить ребенка от кори. Но они отказались, тем самым подвергнув ребенка опасности заражения. Никакие доводы медиков и сотрудников Роспотребнадзора не подействовали – родители были твердо уверены, что их корь обойдет стороной.

В данный момент Минздрав совместно с Роспотребнадзором проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий, дабы уберечь других людей от инфекции.