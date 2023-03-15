Губернатор Усс поговорил с госпитализированным в Красноярске Александром Розенбаумом. Фото: ГУФСИН по краю

14 марта глава Красноярского края Александр Усс поговорил по телефону с Александром Розенбаумом, который попал в больницу в Красноярске. Губернатор рассказал об этом в своем телеграм-канале.

Александр Усс рассказал, что музыкант находится в хорошем расположении духа, а состояние здоровья опасений не вызывает. В БСМП Розенбауму сделали операцию, сейчас он восстанавливается. Александр Усс пожелал Розенбауму здоровья и скоро возвращения на сцену.

Напомним, что Александр Розенбаум попал в больницу в ночь на 14 марта после концерта. У него диагностировали тромб в ноге. Операция прошла успешно.