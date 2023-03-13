В деле бывшего главы Красспорта Черноусова появился еще один эпизод Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи нашли еще один эпизод преступной деятельности экс-руководителя управления по физкультуре и спорту мэрии Красноярска Валерия Черноусова. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Так, в период с 1 марта 2021 года по 31 мая 2022 года Черноусов с неустановленными сообщниками похитил около 350 тысяч рублей у Центра спортивных клубов. Деньги были перечислены с расчетного счета МАУ «ЦСК» на расчетный счет некоей ИП по пяти фиктивным контрактам на вывоз мусора и снега. Естественно, никаких работ не выполнялось.

Напомним, что в феврале 2023 года Черноусова задержали по подозрению в вымогательстве взятки. Тогда он через директора «ЦСК» получил горюче-смазочные и стройматериалы на 550 тысяч рублей для возведения своего загородного дома.

Сейчас Черноусов находится в СИЗО. Оба уголовных дела соединены в одно производство.