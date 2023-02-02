В Красноярске руководителя главного управления по физкультуре уличили в вымогательстве взятки Фото: Мария ЛЕНЦ

2 февраля в Красноярске задержали руководителя ЦСК Валерия Черноусова. Как сообщает СК по краю, его подозревают в вымогательстве взятки.

По версии ведомства, с декабря 2020 по июнь 2022 года Черноусов под угрозой увольнения директора Центра спортивных клубов через посредника получил от него взятку на сумму более 550 тысяч рублей в виде строительных и горюче-смазочных материалов, а также транспортных услуг. Все для того, чтобы построить загородный дом в Емельяновском районе.

Тот самый загородный дом Черноусова. Фото: СК по Красноярскому краю

В прокуратуре уточняют, что изначально деньги, ушедшие на строительство дома Черноусова, выделялись на заливку льда на стадионе для детей.

Следователи завели в отношении чиновника уголовное дело по статье «требование лица дать взятку под угрозой совершения действий (бездействия), которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина».

2 февраля домой, в офисе, а также в тот самый загородный дом Черноуса приехали полицейские, которые проводят обыски. В МВД по краю передают, что у него изъяли документы на строительство, деньги, банковские карты, флешки и другие носители.

В СК сообщают, что после этих мероприятий его задержат.