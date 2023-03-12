В Красноярске на месте будущей детской больницы проведут раскопки за 138,7 миллионов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на месте будущей многопрофильной детской больницы пройдут археологические раскопки. Медицинский центр планируют возвести в районе улиц Караульной и Петра Подзолкова. Но именно в том месте находится ценный культурно-археологический памятник «Стоянка Иннокентьевский». Это примерно 9,4 тысячи квадратных метров.

Управление капитального строительства опубликовало на сайте Госзакупок условия аукциона на поиск подрядчика для проведения раскопок. Необходимо будет с приходом тепла обследовать участок будущей стройки и до 30 сентября предоставить отчет. Цена вопроса – 138,7 миллионов рублей. Если никаких ценных исторических и археологических находок там не найдется, препятствий для стройки не будет.

Напомним, что больницу планируется сдать к концу 2027 года, общая площадь – более 98 тысяч квадратных метров. Рассчитана на 640 койко-мест. В нее войдут приемно-диагностический центр, хирургия, соматический и инфекционный корпусы, лаборатория.