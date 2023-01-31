В Красноярске построят многопрофильную детскую больницу за 24 миллиарда рублей

В Красноярске построят многопрофильную детскую больницу. Фото: министерство здравоохранения края

В Красноярске планируют построить многопрофильную детскую больницу, с нуля – и самую современную, которая позволить оказывать широкий спектр медицинских услуг для маленьких жителей города. Об этом на заседании краевого правительства рассказал министр здравоохранения Борис Немик, указав, что это один из ключевых медицинских объектов на ближайшие пять лет.

Минздрав РФ такую идею поддержал и пообещал софинансирование проекта. Так, часть средств в размере 5,8 миллиардов рублей будет выделено на первую очередь строительства, краевой бюджет должен будет добавить около 10 миллиардов рублей. А в целом общая стоимость проекта составляет 24 миллиарда рублей.

Больницу планируется сдать к концу 2027 года, общая площадь – более 98 тысяч квадратных метров. Рассчитана на 640 койко-мест. В нее войдут приемно-диагностический центр, хирургия, соматический и инфекционный корпусы, лаборатория.

Добавим, что в настоящее время в краевом центре семь больниц, где есть детские стационары, но современным требованиям соответствует, пожалуй, только одна – Краевой центр охраны материнства и детства. Остальные нуждаются в модернизации.