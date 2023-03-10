В Норильске при пожаре погиб человек

Фото: МЧС

В Норильске сегодня днем произошел пожар в многоэтажке по ул. Лауреатов. Как сообщили в МЧС, сигнал поступил в 13:40. Прибывшие на место спасатели начали эвакуацию жильцов по пожарным лестницам.

Из дома было спасено 6 человек, еще 8 покинули многоэтажку сами. К 15:43 пожар был ликвидирован, и пожарные обнаружили тело одного из жильцов. Кем он был и как погиб – не уточняется.

Отметим, что это второй погибший в пожарах за сегодня. Минувшим утром трагедия также произошла в селе Красный Завод Боготольского района – там во время пожара погиб 17-летний подросток. Его родители в тот момент находились на вахте, и подросток жил один.