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НовостиПроисшествия10 марта 2023 14:41

В Норильске при пожаре погиб человек

Это второй смертельный случай при пожаре в крае за сегодня
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МЧС

Фото: МЧС

В Норильске сегодня днем произошел пожар в многоэтажке по ул. Лауреатов. Как сообщили в МЧС, сигнал поступил в 13:40. Прибывшие на место спасатели начали эвакуацию жильцов по пожарным лестницам.

Из дома было спасено 6 человек, еще 8 покинули многоэтажку сами. К 15:43 пожар был ликвидирован, и пожарные обнаружили тело одного из жильцов. Кем он был и как погиб – не уточняется.

Отметим, что это второй погибший в пожарах за сегодня. Минувшим утром трагедия также произошла в селе Красный Завод Боготольского района – там во время пожара погиб 17-летний подросток. Его родители в тот момент находились на вахте, и подросток жил один.