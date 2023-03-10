В Красноярском крае в пожаре погиб 17-летний подросток. Фото: МЧС

Трагедия произошла в селе Красный Завод Боготольского района. Там во время пожара погиб 17-летний подросток. Прокуратура начала проверку по факту. Вот что предварительно известно на этот час. 10 марта, в 7:22 часов утра в деревянном жилом доме вспыхнул пожар. Причиной возгорания называют короткое замыкание электрочайника. В доме находился только парень, он временно жил один с января, а его родители находятся сейчас на работе, уехали на вахту.

По каким-то причинам подросток не смог выйти из горящего помещения вовремя. Может, пытался потушить огонь? Он надышался угарного газа, что и стало причиной смерти. Несмотря на то, что семья на профилактическом учете не состояла, прокуратура даст оценку соблюдению требований противопожарной безопасности, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Следственный комитет уже завел уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ГУ МЧС по краю добавили, что в результате пожара выгорело 30 квадратных метров. Тушили его 15 человек, включая добровольную пожарную дружину. Дом более-менее отстояли, улицу тоже, а вот парнишку не спасли.