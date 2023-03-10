В пяти городах Красноярского края мобильный интернет стал быстрее. Фото: предоставлено "МегаФон"

В условиях сложного рельефа нашего региона стабильный и быстрый мобильный интернет для каких-то населенных пунктов Красноярского края еще остается роскошью. О модернизации базовых станций 4G в 5 городах Красноярского края объявил на днях МегаФон. По словам представителей оператора, инженеры запустили дополнительные слои LTE и увеличили скорость мобильного интернета для пользователей. Новые базовые станции, как объясняют специалисты, работают в наиболее востребованных диапазонах, обеспечивая дальность покрытия радиосигнала и высокие показатели передачи данных, а также расширенные возможности звонков по VoLTE*-технологии.

«Анализируя сеть, мы видим, как увеличивается нагрузка на нашу инфраструктуру. Поэтому, для комфорта абонентов мы расширяем возможности существующей сети и устанавливаем дополнительное оборудование LTE там, где это необходимо», — отмечает Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.

Аналитические данные показывают, что в Красноярском крае уже порядка 60% разговоров жители проводят в сетях 4G. Спрос на высокие скорости интернета в пяти городах подтверждает и увеличившийся объём LTE трафика. С начала года абоненты в Ачинске, Канске, Назарове, Минусинске и Шарыпово скачали в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

НАША СПРАВКА:

*VoLTE, или Voice over LTE — технология звонков с мгновенным дозвоном и чистым звуком. Для работы технологии нужен смартфон с поддержкой VoLTE и SIM карта с поддержкой 4G.