Полиция поставит на учет участников массовой подростковой драки в Ачинске

Фото и видео: "Я живу в Ачинске"

В Ачинске полиция привлекла к ответственности одного из участников массовой сходки подростков в парке Победы. Там первого марта произошла драка с участием десятков молодых людей – по словам некоторых очевидцев, всего в парке могло собраться до двухсот подростков.

На одном из видео было запечатлено избиение молодого человека, который не оказывал особого сопротивления. Как выяснили в полиции, 18-летнего парня избили двое подростков 17 и 15 лет. Конфликт якобы разгорелся из-за девушки.

В отношении 17-летнего парня инспекторы ПДН составили административный протокол о побоях. Как позже выяснилось, парень в тот же день затеял еще одну драку со сверстником – по ней тоже был составлен протокол о побоях. Его 15-летний приятель по статье привлечен не был, однако обоих в ближайшее время могут поставить на учет – вопрос решится на комиссии ПДН.

Отметим, что конфликт в парке произошел на фоне массовых сходок участников субкультуры ЧВК «Редан» в российских городах. Однако невозможно сказать, относится ли кто-то из ачинцев к этому течению – на представителей движения ни один из участников движения не похож.