Подростки из ЧВК «Рёдан» устроили массовые сходки в Красноярске

Фото: соцсети ЧВК "Рёдан"

В Красноярске активизировались подростки из движения ЧВК «Рёдан». Недавно появившаяся субкультура уже оказалась в центре громкого скандала: в Москве активисты движения устроили массовую драку с конкурирующей группировкой неформалов в ТЦ «Авиапарк», позже еще одна крупная драка произошла в петербургской «Галерее». После этого правоохранительные органы начали массовые задержания сторонников «Рёдана», а те, в ответ, организовали массовые сходки в российских городах.

Движение ЧВК «Рёдан» зародилось на волне популярности криминального клана «Геней Рёдан» из японского аниме «Хантер х Хантер». Члены преступной банды имели при себе татуировки в виде паука – поэтому одной из отличительных черт подростков-неформалов стали изображения пауков на одежде и коже с цифрой 4. Четверка была выбрана неслучайно – в японском языке она созвучна по произношению со словом «смерть».

Другой отличительной чертой «пауков» стала свободная темная одежда и длинные волосы. Какую-то единую идеологию члены движения, похоже, выработать еще не успели – в разных городах активисты трактуют свой «кодекс» по-разному. По словам красноярских «пауков», они выступают за справедливость и хотят выглядеть так, как считают нужным. Однако некоторые сторонники «Рёдана» уже успели заявить, что противостоят «правым» движениям, футбольным фанатам и мигрантам.

«Рёдан» уже успел засветиться в крупных разборках с другими активистами. В московском «Авиапарке» драку устроили сотни подростков, после драки в Петербурге, по некоторым данным, также задержали около сотни человек.

Однако члены ЧВК «Рёдан» быстро сами стали жертвами «Анти-Рёдана» – к примеру, на подростков-анимешников открыли охоту члены субкультуры «Офников», которые любят устраивать драки и конфликты, требуя с молодых людей «пояснить за шмот». В соцсетях уже появились ролики, как молодых людей ловят на улице, избивают, отрезают им волосы и заставляют на коленях «извиниться за оскорбление скинов, спортиков, субкультур».

Члену "Рёдана" отрезают волосы ножом. Фото: соцсети

В Красноярске члены «Рёдана» пока не устраивали массовых конфликтов, но уже начали свои сходки. Накануне десятки подростков собрались в ТРЦ «Планета» – обошлось без драк, хотя молодые люди вели себя вызывающе.

Сегодня больше ста подростков устроили «стрелку» возле Театра оперы и балета – на встречу пришли как «пауки», так и их враги из «Анти-Рёдана». К счастью, в этой встрече субкультур обошлось без жертв – на площадь перед театром оперативно стянулись правоохранительные органы. Полицейские подвезли автозаки, но не стали разгонять толпу силой, хотя и заставили подростков разойтись.

Отметим, что в Москве и Петербурге преследовать членов «Рёдана» начали по закону. Пока речь идет об уголовных делах о хулиганстве после массовых драк. Пока неизвестно, будет ли движение запрещено, однако полицейским уже поступил приказ задерживать молодых людей с длинными волосами и изображениями пауков на куртках в столичных ТЦ.