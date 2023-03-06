В Красноярске началась уличная торговля цветами к 8 Марта

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске к 8 Марта на улице начали продавать цветы. В администрации города определили адреса, по которым такая деятельность будет официально разрешена.

Всего в Красноярске разрешили уличную торговлю цветами в 53 местах; несколько точек на район города. Продавать разрешили по 8 Марта включительно. Съезжая с места торговри каждый предприниматель будет обязан убрать за собой все коробки и упаковки от цветов.

КОНКРЕТНО

Список адресов для уличной торговли цветами в Красноярске на 8 Марта 2023:

​Железнодорожный район:

​Ленина, 128;

Ломоносова, 94;

Северо-Енисейская, 44;

Красномосковская, 32.

​Кировский район:

сквер Энтузиастов;

сквер Кировский;

Алеши Тимошенкова, 169;

Щорса, 31;

Щорса, 46;

Академика Павлова, 35;

Академика Павлова, 55;

Транзитная, 34.

​Ленинский район:

Волжская, 9;

пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 47;

пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 80;

Амурская, 30а;

Говорова, 57.

​Октябрьский район:

озеро-парк Октябрьский;

Тотмина, 8 – 10;

Ладо Кецховели, 65а;

Мирошниченко, 4;

Петра Словцова, 12 (на территории, прилегающей к остановке "Поликлиника");

Норильская, 1а/1;

Новосибирская, 41;

Тотмина, 35а;

Вильского, 28д;

Академгородок, 3а;

Свободный, 48.

Свердловский район:

Алеши Тимошенкова, 81а (возле временных сооружений);

Королева, 1а (на парковке возле супермаркета);

Семафорная, 123.

Советский район:

9 Мая, 35а;

9 Мая, 51 – 55;

60 лет Образования СССР, 7а;

78 Добровольческой Бригады, 10 (на парковке);

78 Добровольческой Бригады, 11 (на парковке);

Авиаторов, 68 (на парковке);

Аэровокзальная, 22/1 (на парковке);

Весны, 16а (на парковке);

Взлетная, 10 (на парковке);

Комсомольский, 3а;

Мате Залки, 5 – 9;

Металлургов, 27/1;

Металлургов, 53 – 55;

Молокова, 3;

Молокова, 54 (на парковке);

Тельмана, 25;

Тельмана, 43 (на парковке);

Ястынская, 19а.

​Центральный район:

Диктатуры Пролетариата, 42;

Республики, 43;

Обороны (за мостом через р. Кача);

Шахтеров, 51.

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