В Красноярске началась уличная торговля цветами к 8 Марта

Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске к 8 Марта на улице начали продавать цветы. В администрации города определили адреса, по которым такая деятельность будет официально разрешена.
Всего в Красноярске разрешили уличную торговлю цветами в 53 местах; несколько точек на район города. Продавать разрешили по 8 Марта включительно. Съезжая с места торговри каждый предприниматель будет обязан убрать за собой все коробки и упаковки от цветов.
Список адресов для уличной торговли цветами в Красноярске на 8 Марта 2023:
Железнодорожный район:
Ленина, 128;
Ломоносова, 94;
Северо-Енисейская, 44;
Красномосковская, 32.
Кировский район:
сквер Энтузиастов;
сквер Кировский;
Алеши Тимошенкова, 169;
Щорса, 31;
Щорса, 46;
Академика Павлова, 35;
Академика Павлова, 55;
Транзитная, 34.
Ленинский район:
Волжская, 9;
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 47;
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 80;
Амурская, 30а;
Говорова, 57.
Октябрьский район:
озеро-парк Октябрьский;
Тотмина, 8 – 10;
Ладо Кецховели, 65а;
Мирошниченко, 4;
Петра Словцова, 12 (на территории, прилегающей к остановке "Поликлиника");
Норильская, 1а/1;
Новосибирская, 41;
Тотмина, 35а;
Вильского, 28д;
Академгородок, 3а;
Свободный, 48.
Свердловский район:
Алеши Тимошенкова, 81а (возле временных сооружений);
Королева, 1а (на парковке возле супермаркета);
Семафорная, 123.
Советский район:
9 Мая, 35а;
9 Мая, 51 – 55;
60 лет Образования СССР, 7а;
78 Добровольческой Бригады, 10 (на парковке);
78 Добровольческой Бригады, 11 (на парковке);
Авиаторов, 68 (на парковке);
Аэровокзальная, 22/1 (на парковке);
Весны, 16а (на парковке);
Взлетная, 10 (на парковке);
Комсомольский, 3а;
Мате Залки, 5 – 9;
Металлургов, 27/1;
Металлургов, 53 – 55;
Молокова, 3;
Молокова, 54 (на парковке);
Тельмана, 25;
Тельмана, 43 (на парковке);
Ястынская, 19а.
Центральный район:
Диктатуры Пролетариата, 42;
Республики, 43;
Обороны (за мостом через р. Кача);
Шахтеров, 51.