Под Красноярском в Барабаново закрыли церковь Параскевы Пятницы. Фото: Алексей Язев

В селе Барабанового, которое находится в пятидесяти километрах от Красноярска, закрыли для посетителей старинный деревянных храм Параскевы Пятницы – на реставрацию. Об этом в своих социальных сетях сообщил ее настоятель Алексей Язев. «В нашем храме начались реставрационные работы. О месте и времени возобновления богослужении в Барабаново будет сообщено дополнительно», - написал он.

Добавим, что храм был построен в 1855 – 1857 годах. Прежде группа энтузиастов на собранные средства и в свободное от работы время понемногу восстанавливали его, там даже проводились службы. Однако в целом здание давно находится в аварийном состоянии.

Наконец, было принято решение о полной реставрации старинного храма с выделением необходимых средств из бюджета. Как сообщает региональная служба по государственной охране объектов культурного наследия, в феврале началась установка строительных лесов, необходимых для проведения реставрации архитектурных элементов и участков аварийных конструкций здания церкви. Каждый демонтированный элемент будет замаркирован для возвращения на свое историческое место после реставрации.